Псков, , 19:16 — REGNUM В Псковской области доля избирателей, принявших участие в выборах депутатов Государственной Думы России VIII созыва, на 18 часов в воскресенье, 19 сентября, достигла 41,95% от общего числа граждан, внесенных в списки. Об этом сообщила избирательная комиссия региона.

Псковский кремль Pskovskie.ru

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Явка на выборах депутатов Псковского областного Собрания депутатов VII созыва к шести часам вечера достигла 40,92%.

На выборах главы Куньинского района Псковской области к 18:00 явка составила 54,99% от числа избирателей, на выборах главы Новосокольнического района Псковской области — 43,92%.

В Псковской области 17−19 сентября 2021 года проходят выборы депутатов Государственной Думы VIII созыва, выборы депутатов Псковского областного Собрания депутатов VII созыва, а также выборы местных советов в пяти муниципальных образованиях. В двух районах выбирают глав.

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