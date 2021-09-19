История вопроса

Выборы губернатора Пензенской области в сентябре 2021 года будут досрочными. Предыдущие выборы главы региона состоялись в сентябре 2020 года, когда был переизбран на новый срок бывший губернатор Иван Белозерцев, возглавлявший регион с 2015 года. Тогда Белозерцева поддержали 78,72% избирателей при явке 56,68%. Однако в марте 2021 года Белозерцев был задержан по подозрению во взятке. Президент России Владимир Путин отправил бывшего главу региона в отставку в связи с утратой доверия.

Временно исполняющим обязанности главы Пензенской области был назначен Олег Мельниченко, который ранее представлял законодательный орган государственной власти Пензенской области в Совете Федерации. Мельниченко будет руководить регионом до избрания нового губернатора в ходе предстоящих выборов.