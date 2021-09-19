Пенза, 19 сентября, 2021, 19:26 — ИА Регнум. В Пензенской области явка избирателей на 18:00 превысила 54%. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте региональной избирательной комиссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

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«На 18:00 явка избирателей по Пензенской области составила 54,47%», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, на 15:00 явка избирателей по Пензенской области составляла 50,29%.

По итогам двух дней голосования (17−18 сентября) в Пензенской области на избирательные участки пришли 410 927 избирателей, что составляло 39,68% от включенных в списки.

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