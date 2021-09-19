Лондон, , 19:14 — REGNUM Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс в ближайшее время посетит с первым официальным зарубежным визитом США. Об этом 19 сентября говорится в сообщении Форин Офис.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

«Министр иностранных дел Лиз Трасс позднее сегодня прибудет в США с четырёхдневным визитом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Трасс намерена встретиться с главой Белого дома США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис.

Как передавало ИА REGNUM, 18 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Элизабет Трасс обсудили внешнеполитические приоритеты, в том числе Афганистан и Китай.

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