Владимир, , 20:06 — REGNUM Во Владимирской области 19 сентября в 20:00 завершилось голосование на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва и ещё 32 муниципальных избирательных кампании, сообщает ИА REGNUM.

Выборы Cikrf.ru

В списки избирателей были включены более миллиона человек. На территории области работали 985 избирательных участков, в том числе — в местах массового временного пребывания людей.

По данным на 18:00, явка на выборах депутатов Госдумы составила 35,29%. Проголосовали 389 тыс. 213 человек.