Лос-Анджелес, США, 19 сентября, 2021, 19:12 — ИА Регнум. Режиссёр Энди Серкис подтвердил, что кинокомикс «Веном 2» (Venom: Let There Be Carnage) станет одним из самых коротких фильмов по комиксам Marvel. Об этом 19 сентября сообщает портал We Got This Covered.

Цитата из к/ф «Веном», реж. Рубен Флейшер. 2018. США Веном

«На самом деле он всегда должен был быть более компактным», — сказал Серкис, добавив, что продюсеры картины всегда хотели, чтобы фильм был «настоящим приключением», «сильным и быстрым», а также «не слишком увлекающимся экспозицией».

При этом кинематографист отметил, что команде проекта удалось добиться «реального баланса» и у зрителей не возникнет впечатление, что создатели фильма куда-то спешат.

Ранее СМИ сообщили, что хронометраж сиквела «Венома» составит 90 минут. Напомним, длительность первой части картины, которую снял режиссёр Рубен Флейшер, составляет 112 минут. Лента Серкиса по этому показателю приблизится к кинокомиксу «Фантастическая четвёрка: Вторжение Серебряного сёрфера» 2007 года (92 минуты).