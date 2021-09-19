Режиссёр сиквела «Венома» объяснил, почему фильм будет таким коротким
Лос-Анджелес, США, 19 сентября, 2021, 19:12 — ИА Регнум. Режиссёр Энди Серкис подтвердил, что кинокомикс «Веном 2» (Venom: Let There Be Carnage) станет одним из самых коротких фильмов по комиксам Marvel. Об этом 19 сентября сообщает портал We Got This Covered.
«На самом деле он всегда должен был быть более компактным», — сказал Серкис, добавив, что продюсеры картины всегда хотели, чтобы фильм был «настоящим приключением», «сильным и быстрым», а также «не слишком увлекающимся экспозицией».
При этом кинематографист отметил, что команде проекта удалось добиться «реального баланса» и у зрителей не возникнет впечатление, что создатели фильма куда-то спешат.
Ранее СМИ сообщили, что хронометраж сиквела «Венома» составит 90 минут. Напомним, длительность первой части картины, которую снял режиссёр Рубен Флейшер, составляет 112 минут. Лента Серкиса по этому показателю приблизится к кинокомиксу «Фантастическая четвёрка: Вторжение Серебряного сёрфера» 2007 года (92 минуты).