Москва, , 19:09 — REGNUM Третий розыгрыш квартир, автомобилей и других ценных призов среди участников онлайн-голосования в Москве состоится 20 сентября, сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Квартира Иван Лазебный © ИА Красная Весна

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Розыгрыш пройдёт до 10:00 20 сентября. Он определит победителей среди тех, кто проголосовал удалённо с 20:01 18 сентября до 20:15 19 сентября. Избиратели смогут стать обладателями квартиры в Москве, автомобиля или призовых баллов (равных одному рублю).

В мэрии напомнили, что во втором розыгрыше, который состоялся 19 сентября, участники голосования выиграли пять квартир и 25 автомобилей, а всего победителями за два дня стали свыше 212,5 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Москве получили право дистанционного голосования более 2 млн избирателей.