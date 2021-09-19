Воронеж, 19 сентября, 2021, 19:06 — ИА Регнум. Более 50% избирателей Воронежской области проголосовали на выборах в Государственную думу по данным на 18:00 19 сентября, сообщили в облизбиркоме.

Марина Каширская ИА REGNUM Выборы

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«По состоянию на 18:00 19 сентября в выборах депутатов Государственной думы приняли участие 50,2% избирателей Воронежской области», — говорится в сообщении избирательной комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 17, 18 и 19 сентября в России проводится трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной думы РФ. Избирательные участки работают до 20:00.