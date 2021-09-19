Берлин, 19 сентября, 2021, 19:06 — ИА Регнум. Фабрика плюшевых игрушек в федеральной земле Бавария выпустила ограниченную партию из 500 медведей в образе уходящего на покой канцлера Германии Ангелы Меркель, сообщает 19 сентября агентство DPA.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Медведь в закулисье

Таким способом, отмечает агентство, производитель намерен отдать дань уважения главе правительства ФРГ, 16 лет занимавшей этот пост.

Плюшевый медведь высотой около 40 см в ярко-красном пиджаке и черных брюках имеет на своей шее бусы, раскрашенные в цвета национального флага Германии. Лапы медведя сложены в виде ромба на уровне пояса, а его прическа копирует прическу Меркель.

Одна из этих игрушек будет подарена Ангеле Меркель. Она получит медвежонка под номером 16, что должно символизировать срок ее пребывания на должности федерального канцлера.