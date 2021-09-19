В Германии образ Меркель воплотят в 500 уникальных плюшевых мишках
Берлин, 19 сентября, 2021, 19:06 — ИА Регнум. Фабрика плюшевых игрушек в федеральной земле Бавария выпустила ограниченную партию из 500 медведей в образе уходящего на покой канцлера Германии Ангелы Меркель, сообщает 19 сентября агентство DPA.
Таким способом, отмечает агентство, производитель намерен отдать дань уважения главе правительства ФРГ, 16 лет занимавшей этот пост.
Плюшевый медведь высотой около 40 см в ярко-красном пиджаке и черных брюках имеет на своей шее бусы, раскрашенные в цвета национального флага Германии. Лапы медведя сложены в виде ромба на уровне пояса, а его прическа копирует прическу Меркель.
Одна из этих игрушек будет подарена Ангеле Меркель. Она получит медвежонка под номером 16, что должно символизировать срок ее пребывания на должности федерального канцлера.