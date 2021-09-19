Красногорск, 19 сентября, 2021, 19:07 — ИА Регнум. В Подмосковье проголосовали более 41% от числа зарегистрированных избирателей. Об этом 19 сентября сообщили в Московской областной избирательной комиссии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

«По состоянию на 18:00 на территории Московской области явка составила более 41%», — сообщили в Мособлизбиркоме.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15:00 19 сентября в Подмосковье проголосовало 37,63% от общего числа избирателей.