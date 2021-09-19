Пенза, 19 сентября, 2021, 20:06 — ИА Регнум. В Пензенской области в период трехдневных выборов, с 17−19 сентября, работали 33 территориальные избирательные комиссии. Для проведения голосования задействовали 1067 избирательных участков, они закрылись в 20:00.

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По информации региональной избирательной комиссии явка избирателей по Пензенской области на 15:00 составляла 50,29%.

В 20:00 все избирательные участки в регионе закрылись, идет подсчет голосов. По данным на 1 июля в Пензенской области активным избирательным правом обладают 1 041 875 человек.

ИА REGNUM напоминает, жители Пензенской области с 17 по 19 сентября выбирали губернатора, депутатов Госдумы РФ восьмого созыва, депутатов собрания представителей Каменского и Сердобского районов, а также депутатов представительных органов отдельных муниципальных образований.

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