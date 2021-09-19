Астрахань, , 19:03 — REGNUM В Астраханской области 19 сентября в 20:00 по местному времени закрылись избирательные участки, сообщает ИА REGNUM.

Выборы

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В регионе с 17 по 19 сентября выбирали депутатов Государственной думы восьмого созыва, депутатов областной думы седьмого созыва, главу Ахтубинского района, глав пяти поселений, а также депутатов районных и сельских советов.

Работали 572 постоянных избирательных участка, а также временные. По данным на 15:20, явка избирателей составила 35%.