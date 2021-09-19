Саранск, , 19:02 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 18:00 мск 19 сентября на избирательные участки пришли 361 893 избирателя. За два часа до завершения голосования явка составила 61,3%.

На избирательном участке Иван Тарасов © ИА Красная Весна

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Лидерами по показателю активности избирателей в голосовании остаются Торбеевский, Кадошкинский и Атяшевский районы, сообщает telegram-канал Мордовия 24. В Саранске проголосовали около 119 тыс. жителей города, явка составила — 46,8%.

Все избирательные участки в регионе закроются в 20:00 мск, начнется подсчет голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15:00 мск в 12 районах Мордовии явка превысила 70%. Общий показатель активности избирателей в республике составил 56,98%. В Атяшевском районе проголосовали 74,54% избирателей, в Торбеевском — 74,08%, в Ромодановском — 73,74%, в Большеигнатовском — 72,77%. Также показатель яки превысил 70% в Ардатовском, Атюрьевском, Дубенском, Инсарском, Ичалковском, Кадошкинском, Кочкуровском и Теньгушевском районах республики.

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