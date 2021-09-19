Киров, 19 сентября, 2021, 18:59 — ИА Регнум. В Кировской области съехал с дороги и опрокинулся автомобиль ВАЗ-2106. Об этом, как передает ТАСС, сообщило УГИБДД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло 19 сентября на 614-м км федеральной автодороги Кострома — Шарья — Киров — Пермь в Слободском районе. По последним данным, в результате происшествия пострадали шесть человек.

«По предварительным данным, 23-летний молодой человек, водитель ВАЗ-2106, совершил съезд с дороги и опрокидывание, — говорится в сообщении. — В результате происшествия водитель и пять пассажиров … получили травмы».

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 19 сентября на подъезде к Севастополю произошла автоавария с участием рейсового автобуса.

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