Санкт-Петербург, , 18:58 — REGNUM В Петербурге в последние часы голосования на выборах Госдумы России и Законодательного собрания города на участках наблюдается повышенная активность, в чем убедился корреспондент ИА REGNUM на одном из участков в Калининском районе Петербурга, где много новостроек.

На одном из участков в Петербурге, 19 сентября 2021 г., около 18:00 ИА REGNUM

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Избиратели стоят в очередях для получения бюллетеней, затем — к кабинкам для тайного голосования. У избирательных урн обходится без ажиотажа. Некоторые очереди пришедших тянутся к столам работников комиссии, выдающих бюллетени, прямо от входа на участок. Среди пришедших — много молодежи, молодых семей, людей средних лет. Обстановка спокойная.

На одном из участков в Петербурге, 19 сентября 2021 г., около 18:00 ИА REGNUM

При входе измеряется температура, выдаётся одноразовая маска и ручка. Однако соблюдать социальную дистанцию в полтора метра в обстановке массовой явки весьма проблематично.

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