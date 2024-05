Лос-Анджелес, США, 19 сентября, 2021, 18:55 — ИА Регнум. В своей недавно опубликованной книге режиссёр Кевин Смит коснулся темы конфликтов с Брюсом Уиллисом, которые имели место на съёмочной площадке картины «Двойной КОПец» (Cop Out). Об этом 19сентября сообщает портал We Got This Covered.

(сс) Gage Skidmore Брюс Уиллис

«Двойной КОПец» мог бы стать отличным опытом, если бы не тот факт, что я встретил настоящую тьму в Брюсе Уиллисе. Я люблю снимать фильмы, а он — нет», — написал Смит.

Напомним, фильм «Двойной КОПец» вышел на экраны в феврале 2010 года, при бюджете $30 млн он собрал в прокате США $44,8 млн, а в мире — $55 млн, что в кинобизнесе считается посредственным результатом. В случае этой картины Кевин Смит впервые не выступил в качестве автора сценария, впоследствии режиссёр заявил, что больше никогда не допустит подобную ошибку.

Ранее Смит неоднократно критиковал Брюса Уиллиса, он охарактеризовал опыт сотрудничества с ним как «душераздирающий». На вечеринке по поводу окончания съёмок картины «Двойной КОПец» Смит произнёс тост, в котором отметил, что благодарит всех участников проекта за исключением Уиллиса, и нецензурно выразился в адрес актёра.