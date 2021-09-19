Москва, 19 сентября, 2021, 18:54 — ИА Регнум. Явка на выборах депутатов Госдумы VIII созыва составила 45,15% на 18:00 по местному времени в соответствующих регионах России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 сентября заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

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"На 18:00 составила 45,15%… по местному времени — от Калининграда до Камчатки. Естественно, что явка подрастёт, ещё два часа голосования — там, где оно ещё проходит», — заявила Памфилова.