Москва, 19 сентября, 2021, 18:47 — ИА Регнум. Политические партии в России стали эффективнее готовиться к выборам. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 сентября заявил член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Евгений Шевченко, выступая в информационном центре ЦИК России.

Clker-Free-Vector-Images Выборы

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

«В 2016 году 74 политические партии зарегистрировали 272 списка. При этом процент отказов составлял 25%. В этом году уже 30 партий зарегистрировали 275 списков. При этом процент отказов составил 13%», — заявил Шевченко.

«Это связано с тем, что партии могут себе позволить более серьёзно готовиться к выборам, и партии получили новые инструменты, которые позволяют лучше собирать подписи, и собирают подписи через единый портал госуслуг», — указал он.