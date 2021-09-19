Севастополь, 19 сентября, 2021, 18:46 — ИА Регнум. Автоавария с участием рейсового автобуса произошла на подъезде к Севастополю вечером 19 сентября. Пассажиры автобуса не пострадали.

ДТП

По информации «Крыминформа», авария произошла на ул. Зелёная — автодорога Симферополь — Бахчисарай — Севастополь. По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai на спуске не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с рейсовым автобусом «Симферополь — Севастополь», в котором находились 28 человек.

В результате аварии травмы получил водитель легкового автомобиля. Пострадавших среди пассажиров автобуса нет, они отправлены к месту назначения другим автобусом.