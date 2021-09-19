Москва, , 18:41 — REGNUM Новым командиром гвардейской Кантемировской танковой дивизии танковой армии Западного военного округа назначен полковник Евгений Журавлев, сообщает 19 сентября пресс-служба Минобороны России.

Танк Кантемировской дивизии Mil.ru

Напомним, гвардейская танковая Кантемировская ордена Ленина Краснознамённая дивизии имени Ю. В. Андропова считается одним из элитных соединений Вооруженных сил России и дислоцируется в Московской области.

Дивизия включает в себя танковые, мотострелковые и артиллерийские полки, части и подразделения ПВО, спецподразделения всех видов, а также подразделения материально-технического обеспечения, что позволяет ей выполнять боевые задачи не только в составе корпусных или армейских объединений, но и самостоятельно, в отрыве от главных сил.

Евгений Николаевич Журавлев родился 20 марта 1978 года, он является выпускником Челябинского высшего танкового командного училища. Прошёл все ступени командных должностей, от командира танкового взвода до командира полка и бригады. Награждён орденом Мужества и иными правительственными и ведомственными наградами.

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