Казань, , 20:05 — REGNUM В Татарии завершилось трёхдневное голосование: с 17 по19 сентября избиратели выбирали депутатов Госдумы РФ восьмого созыва, кроме того, в Азинском и Студенческом округах проходили дополнительные выборы депутатов Госсовета РТ шестого созыва, а также голосование на дополнительных выборах депутатов органов местного самоуправления.

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Все 2810 избирательных участков, в том числе 46 временных, закрылись в 20:00. Идет подсчет голосов. Явка по данным ГАС «Выборы» на 18:00 составила 74,9%, на 15:00 — 70,4%.

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Всего активным избирательным правом в Татарии на 1 июля 2021 года обладают 2 931 939 жителей республики.

ИА REGNUM напоминает, глава ЦИК Татарии Андрей Кондратьев сообщал, что по итогам второго дня голосования явка составила 57,5%, при этом 10,5% избирателей проголосовали на дому.

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