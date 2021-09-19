Москва, 19 сентября, 2021, 18:35 — ИА Регнум. Конкуренция на выборах в сентябре 2021 года составляет 17 человек на мандат. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 сентября заявил член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Евгений Шевченко, выступая в информационном центре ЦИК России.

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«Что касается этого года, то в составе федеральных списков кандидатов — это актуальная цифра на сегодняшний день — 3811 кандидатов, и по партийным спискам — на 225 мандатов, которые распределяются по партийному списку — конкуренция составляет 17 человек на один мандат», — заявил Шевченко.

По его словам, больше всего список у «Единой России» (393 кандидата) и КПРФ (383)

«Что касается одномандатных округов, то из 14 партий, которые выдвинули партии, а также в порядке самовыдвижения зарегистрировано 2013 кандидатов. По одномандатным округам конкуренция составляет в среднем девять человек на один мандат. Но в двух округах — Перовский в Москве и Западный в Санкт-Петербурге — конкуренция составляет 14 человек на место», — указал он.