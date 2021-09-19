Элиста, 19 сентября, 2021, 18:34 — ИА Регнум. В Калмыкии проверяют случай возможного вброса бюллетеней на выборах депутатов Госдумы РФ восьмого созыва. Об этом ИА REGNUM сообщили в Общественном штабе по наблюдению за голосованием в республике 19 сентября.

Dan Taylr Вброс бюллетеней

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«Центр видеонаблюдения зафиксировал на видео мужчину, предположительно опускающим в урну для голосования пачку неустанновленных бумаг. Урна будет опечатана, бюллетени в самой урне могут быть признаны недействительными. Дальнейшее голосование будет проходить в запасную урну для голосования», — уточняется в сообщении.

Правоохранительные органы организовали проверку по данному факту.