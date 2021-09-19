Екатеринбург, , 18:34 — REGNUM Полицейским передано 44 сообщения о возможных нарушениях на выборах 17−19 сентября в Свердловской области, заявила на брифинге глава регионального «Центра общественного наблюдения» Татьяна Мерзлякова.

Татьяна Мерзлякова Иван Абатуров

По словам Мерзляковой, подтверждено «не более десятка» нарушений, все они — некрупные. Было выявлено 99 публикаций в СМИ и социальных сетях о возможных нарушениях, «Центр общественного наблюдения» принял 232 звонка на тему нарушений.

Глава «Центра» также раскритиковала некоторых кандидатов в депутаты, которые «некрасиво и нехорошо» публиковали друг о друге различные сообщения. «Столкнулась с таким количеством нецензурной грязи!» — удивилась Мерзлякова.

Недовольна она и работой некоторых наблюдателей — в ряде случаев руководительнице пришлось признавать правоту избирательных комиссии, с которыми конфликтовали наблюдатели.