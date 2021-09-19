Смоленск, 19 сентября, 2021, 20:05 — ИА Регнум. В Смоленской области закрылись все избирательные участки по данным на 20:00 19 сентября, начат подсчёт голосов. Об этом корреспондент ИА REGNUM сообщает со ссылкой на данные облизбиркома.

Марина Каширская ИА REGNUM Выборы

В регионе, как и по всей стране, 17, 18 и 19 сентября проходило трёхдневное голосование на выборах депутатов Государственной думы РФ.

Проголосовать можно было на 787 стационарных избирательных участках, в списки избирателей вошли более 750 тыс. жителей региона, на 18:00 19 сентября (последние опубликованные данные) проголосовали более 42% избирателей региона.