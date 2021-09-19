Тюмень, 19 сентября 2021, 18:28 — REGNUM В Тюменской области явка на выборах 19 сентября на 18:00 по местному времени (16:00 мск) составила 57,8% от общего числа избирателей. Об этом на брифинге после закрытия избирательных участков сообщил глава избиркома Тюменской области Игорь Халин.
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Всего проголосовали 656 523 тюменских избирателя.
Выборы депутатов Госдумы и Тюменской областной думы завершились в регионе в 20:00 по местному времени (18:00 мск).