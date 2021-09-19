* ИГ — запрещённая в России организация

Дамаск, 19 сентября, 2021, 18:25 — ИА Регнум. Военные вертолеты США перевезли на американскую военную базу в Эш-Шаддади в сирийской провинции Хасеке две группы боевиков, ранее воевавших на стороне группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 19 сентября агентство SANA.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Игил (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

В частности, около 60 боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были вывезены американцами тюрьмы города Камышлы, где их держали курды из «Сил демократической Сирии» (СДС).

По мнению агентства, на военной базе США в Эш-Шаддади эти боевики пройдут переподготовку, а затем вольются в состав отрядов «Джейш аль-Ашаир», используемых американским командованием для диверсионных операций на территории Сирии.

Ранее, в июне и в апреле 2021 года американцы перевезли из курдских тюрем две группы боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — одну на базу в Эш-Шаддади, а другую — в Эт-Танф.

Как сообщало ИА REGNUM, под предлогом помощи сирийским курдам в борьбе против террористов, США создали девять своих военных баз на северо-востоке Сирии, где расположены нефтяные месторождения этой страны.

В Дамаске регулярно называют это военное присутствие США не иначе как незаконную оккупацию и грабеж природных богатств Сирии.