Москва, , 18:24 — REGNUM Большинство ликвидированных в России партий до выборов в сентябре 2021 года недостаточно активно участвовали в предшествующих избирательных кампаниях. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 сентября заявил член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Евгений Шевченко, выступая в информационном центре ЦИК России.

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Многие пишут, что партии ликвидируются, сужаются политическое поле… на самом деле нет. За что было ликвидировано подавляющее большинство партий? За то, что в течение семи лет, как это определяет законодательство, не участвовали в том числе выборов, которое было необходимо», — заявил Шевченко.

«А некоторые партии за эти семь лет не выдвинули вообще ни одного кандидата на эьих выборах», — указал он.

По его словам, в 2016 году из 74 партий 22 партии попробовали выдвинуть своих кандидатов в Госдуму. В итоге было зарегистрировано 14, что составляло 19% от существовавших на то время политических партий.

«В этом году из 32 партий 15 партий попробовали участвовать в выборах, и 14% было зарегистрировано, что составляет 44%», — подчеркнул он.