Пекин, , 18:23 — REGNUM В Китае оценили план главы украинской НПК «Кливер» Оксаны Врублевской по минированию Черного моря для уничтожения кораблей ВМФ России. Об этом сообщает обозреватель портала Sohu.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Журналист отметил, что в случае военного конфликта между Киевом и Москвой противостояние не будет ограничено морскими сражениями. Поэтому, если Украина и сможет нанести ущерб российскому флоту, то на это последует мощный ответ, который приведет к уничтожению Украины.

Таким образом, делает вывод колумнист, Киев вряд ли планирует военный удар по российскому флоту, а заявления Врублевской — это лишь попытка побряцать оружием.

Напомним, ранее на этой неделе Врублевская заявила, что в Черном море необходимо расставить мины, так как это наиболее эффективный и дешевый способ ведения войны с Россией.