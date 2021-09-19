Пекин, 19 сентября, 2021, 18:23 — ИА Регнум. В Китае оценили план главы украинской НПК «Кливер» Оксаны Врублевской по минированию Черного моря для уничтожения кораблей ВМФ России. Об этом сообщает обозреватель портала Sohu.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Журналист отметил, что в случае военного конфликта между Киевом и Москвой противостояние не будет ограничено морскими сражениями. Поэтому, если Украина и сможет нанести ущерб российскому флоту, то на это последует мощный ответ, который приведет к уничтожению Украины.

Таким образом, делает вывод колумнист, Киев вряд ли планирует военный удар по российскому флоту, а заявления Врублевской — это лишь попытка побряцать оружием.

Напомним, ранее на этой неделе Врублевская заявила, что в Черном море необходимо расставить мины, так как это наиболее эффективный и дешевый способ ведения войны с Россией.