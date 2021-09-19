Ульяновск, 19 сентября, 2021, 18:22 — ИА Регнум. В Ульяновской области за два часа до закрытия избирательных участков определились с выбором более 411 тыс. граждан. Такие данные приводит региональный избирком в телеграм-канале.

Ulyanovsk.izbirkom.ru На одном из участков в Ульяновской области

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По данным областного ведомства, на 18:00 часов 19 сентября явка в регионе составила 42,47%. Гражданский долг выполнил 411 831 избиратель.

Напомним, в Ульяновской области за двое суток, 17 и 18 сентября, проголосовало 26,04% избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября завершается трёхдневное голосование в России. В Ульяновской области, помимо депутатов Госдумы, выбирают губернатора и проходят довыборы в трёх муниципальных образованиях. На главный пост в регионе претендуют четыре кандидата.