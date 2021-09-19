Ижевск, 19 сентября, 2021, 18:21 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 18:00 по местному времени (17:00 мск) явка с начала трёхдневного голосования достигла 44,51%. Лидерство по участию избирателей в голосовании сохраняется Селтинский район — здесь проголосовали 69,04% граждан от общего числа внесенных в избирательные списки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

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В Алнашском районе явка составила 66,26%, в Граховском — 65,83%, в Дебесском — 64,8%, в Шарканском — 63,53% и в Красногорском — 62,86%.

Среди городов по-прежнему самую высокую активность избирателей демонстрирует Воткинск — 43,8%, сообщает «Коммерсантъ-Ижевск». В Можге проголосовали 42,32%, в Глазове — 42,68%, в Сарапуле — 41,66%.

В Ижевске сохраняются максимально низкие показатели явки среди территорий республики — от 32,75% до 38,92%.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15:00 по местному времени (14:00 мск) 19 сентября в республике на избирательные участки пришли 40,17% граждан от общего числа внесенных в списки. Максимально низкая явка наблюдается в Ленинском районе Ижевска — на избирательные участки пришли 28,58% граждан, при этом в Октябрьском районе явка составила 34,32%.

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