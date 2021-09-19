Тула, 19 сентября, 2021, 20:05 — ИА Регнум. Все 1083 избирательных участков закрылись в Тульской области по данным на 20:00 19 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию избиркома.

Дарья Антонова ИА REGNUM На выборы

В настоящее время участковые комиссии приступают к подсчёту голосов. На 18:00 в регионе проголосовали чуть менее 50% избирателей.

Напомним, в этом году голосование в РФ длилось три дня — избирательные участки работали с 08:00 до 20:00 17, 18 и 19 сентября. Избиратели Тульской области, помимо депутатов Государственной думы VIII созыва, выбирали также губернатора.