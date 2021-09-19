Анкара, 19 сентября, 2021, 18:19 — ИА Регнум. Пять представителей Рабочей партии Курдистана (РПК) ликвидированы на юго-востоке Турции. Об этом в воскресенье, 19 сентября, сообщило Anadolu Ajansı со ссылкой на МВД Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

В сообщении говорится, что спецоперация была проведена в районе Первари провинции Сиирт.

Как передавало ИА REGNUM, 18 сентября министерство национальной обороны Турции сообщило, что семь представителей сирийского крыла РПК ликвидировал спецназ Турции.

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