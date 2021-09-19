В Турции сообщили о ликвидации пяти членов РПК
Анкара, 19 сентября, 2021, 18:19 — ИА Регнум. Пять представителей Рабочей партии Курдистана (РПК) ликвидированы на юго-востоке Турции. Об этом в воскресенье, 19 сентября, сообщило Anadolu Ajansı со ссылкой на МВД Турции.
Иван Шилов ИА REGNUM
Турция
В сообщении говорится, что спецоперация была проведена в районе Первари провинции Сиирт.
Как передавало ИА REGNUM, 18 сентября министерство национальной обороны Турции сообщило, что семь представителей сирийского крыла РПК ликвидировал спецназ Турции.
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