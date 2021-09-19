Ханты-Мансийск, 19 сентября, 2021, 18:17 — ИА Регнум. В Югре явка на выборах 19 сентября на 18:00 по местному времени (16:00 мск) составила 43,99% от общего числа избирателей. Об этом на брифинге после закрытия избирательных участков сообщил глава избиркома ХМАО Денис Корнеев.

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Лидером по явке стал Нефтеюганский район — 74,07%. Аутсайдером традиционно является Сургут — 32,92%.

Выборы депутатов Госдумы, думы ХМАО, Тюменской областной думы завершились в регионе в 20:00 по местному времени (18:00 мск).