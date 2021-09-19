Москва, , 18:15 — REGNUM Четыре партии не выдвинули ни одного кандидата на выборах в сентябре 2021 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 сентября заявил член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Евгений Шевченко, выступая в информационном центре ЦИК России.

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Четыре политические партии не выдвинули вообще ни одного кандидата: это партия ПАРНАС, Партия Прогресса, «Гражданская сила» и «Альтернатива для России». Ещё три политические партии выдвинули своих кандидатов на выборы разного уровня, но этап регистрации не прошли», — заявил Шевченко.

Во втором случае речь идёт о партиях «Возрождение России», Партия добрых дел и Народно-патриотической партии России «Власть Народу».«Для двух из этих семи партий — Альтернативы для России (Партия социалистического выбора) и Партии добрых дел — это была последняя возможность поучаствовать в выборах и набрать квалификационные признаки, которые дали бы им возможность дальше участвовать в политической жизни», — указал Шевченко.

«Поскольку уже приближается их семилетний срок с начала регистрации, участие этих партий за предыдущие годы было минимальным, и времени для того, чтобы получить квалификационные признаки, практически нет. Поэтому вероятность ликвидации двух этих партий в ближайшее время достаточно высока», — отметил он.