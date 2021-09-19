Москва, , 18:27 — REGNUM Рациональный избиратель не видит разницы между партиями, поэтому не идет на выборы ногами и не голосует онлайн, уверен политолог Григорий Добромелов. Как сообщает 19 сентября корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил в ходе дискуссии на марафоне «Ночь выборов — 2021».

Немного музыки Игорь Свирин © ИА REGNUM

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«В нижней части списка действительно партии конкурируют друг с другом, а вот наверху, там, где реально могут пройти в Государственную думу, там никакой конкуренции нет. Каждый свое место занял, и попробуй выйди из своего электорального гетто, ата-та сделают», — подчеркнул Добромелов.

Политолог объяснил, что дистанционно голосует провластный электорат, поскольку людям сделали удобное голосование, а граждане, которые не хотят голосовать на ДЭГ не пойдут.

Эксперт убежден, что значимая часть электората (10−15%) считает, что ни одна политическая сила не представляет их интересы, поэтому список из 14 партий в избирательном бюллетене не влияет на их отношение к выборам.