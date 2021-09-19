Тверь, , 20:01 — REGNUM Все избирательные участки закрылись в Тверской области по данным на 20:00 19 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию избиркома.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

В настоящее время участковые комиссии приступают к подсчёту голосов. Отметим, что всего в регионе 17, 18 и 19 сентября голосование проводилось на 1 172 постоянных и временных избирательных участках. На 18:00 19 сентября в регионе проголосовали почти 39% избирателей.

В Тверской области состоялись 18 избирательных кампаний, замещается 238 мандатов, на которые претендуют 932 кандидата. Самые крупные, помимо федеральной кампании по выборам депутатов Госдумы, — выборы губернатора и депутатов регионального законодательного собрания.