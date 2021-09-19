Элиста, , 20:03 — REGNUM В Калмыкии завершилось трёхдневное голосование за депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва. Ровно в 20:00 мск 19 сентября закрылись 235 избирательных участков, передаёт ИА REGNUM.

Избирательный участок Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Голосование прошло в очном формате с соблюдением всех санитарных требований. 75 помещений для голосования были оснащены системой видеонаблюдения, 160 участков — видеорегистраторами.

ИА REGNUM напоминает, что явка на 18:00 мск составила немногим менее 50%. О серьёзных нарушениях, которые могли бы повлиять на результат выборов в Калмыкии, не сообщается. Один возможный факт вброса бюллетеней проверяется правоохранительными органами.

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