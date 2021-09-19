Алжир, , 18:10 — REGNUM Бывший президент Алжира Абдельазиз Бутефлика похоронен с государственными почестями в присутствии первых лиц государства, сообщает 19 сентября агентство APS.

Флаг Алжира

На церемонии похорон присутствовал действующий президент Абдельмаджид Теббун.

Экс-президент Алжира, оставивший свой пост под давлением массовых протестов весной 2019 года, похоронен на Площади мучеников столичного кладбища Эль-Алия недалеко от могилы первого президента независимого Алжира Ахмеда Бен Белла. Проститься с Бутефликой было разрешено его младшему брату Саиду, отбывающему 15-летний тюремный срок за коррупцию.

Как сообщало ИА REGNUM, Абдельазиз Бутефлика умер в возрасте 84 лет вечером 17 сентября. В Алжире объявили трехдневный траур и приспустили государственные флаги.

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