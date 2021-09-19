Лос-Анджелес, США, 19 сентября, 2021, 18:09 — ИА Регнум. Режиссёр Мэтт Ривз отметил День Бэтмена публикацией новой фотографии со съёмок кинокомикса «Бэтмен». Пост он разместил 18 сентября на своей twitter-странице.

Gage Skidmore Мэтт Ривз

«Вау, меня так долго не было!!!», — написал кинематографист, добавив, что он просто решил «высунуться» из монтажной комнаты, чтобы поздравить фанатов с Днём Бэтмена. На снимке запечатлён процесс монтажа картины, поклонники кинокомиксов DC получили возможность увидеть, в каких условиях работает Ривз.

https://twitter.com/mattreevesLA/status/1439348956891267072

Напомним, День Бэтмена поклонники супергероя отмечают в третью субботу сентября. Премьера нового «Бэтмена» запланирована на 3 марта 2022 года, главную роль в картине исполнил Роберт Паттинсон. В августе 2021 года студия DC и кинокомпания Warner Bros. опубликовали короткометражный фильм про съёмки фильма.