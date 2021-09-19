Ростов-на-Дону, , 20:01 — REGNUM 2 601 избирательный участок закрылся в 20:00 мск 19 сентября в единый день голосования в Ростовской области, сообщает ИА REGNUM. Волеизъявление граждан проходило с соблюдением всех санитарных требований.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

С 17 по 19 сентября жители Ростовской области с правом голоса приняли участие в выборах депутатов Государственной думы РФ. Кроме того, на Дону прошли дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Ростовской области по Азовскому одномандатному избирательному округу №20. Более 4 000 депутатских мандатов распределено на выборах местного уровня.

Впервые принять участие в выборах можно было в удалённом режиме — с помощью дистанционного электронного голосования.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области явка на выборах превысила 41%