Саранск, , 18:05 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 15:00 мск 19 сентября в выборах приняли участие 336 339 избирателей, свидетельствуют данные портала ГАС выборы. Явка на указанное время составила 56,98%.

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Лидерами избирательной активности остаются Атяшевский, Большеигнатовский, Ромодановский и Торбеевский районы.

В Атяшевском районе проголосовали 74,54% избирателей, в Торбеевском — 74,08%, в Ромодановском — 73,74%, в Большеигнатовском — 72,77%. Также показатель яки превысил 70% в Ардатовском, Атюрьевском, Дубенском, Инсарском, Ичалковском, Кадошкинском, Кочкуровском и Теньгушевском районах республики.

При этом в Саранске на избирательные участки пришли от 41,48% до 44,97%.

Как сообщало ИА REGNUM, Мордовия попала в перечень 14 регионов России, где часть избирательных бюллетеней признаны недействительными. В республике выявлен брак печати бюллетеней. В связи с этим обстоятельством документы не считываются КОИБами (комплексами обработки избирательных бюллетеней).

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