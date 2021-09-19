Орел, 19 сентября, 2021, 20:03 — ИА Регнум. Голосование на выборах депутатов Государственной думы, а также Орловского областного совета завершилось в Орловской области в 20:00 19 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные облизбиркома.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

Все 700 избирательных участков в регионе закрылись для избирателей, члены комиссий начали подсчёт голосов. В регионе на 18:00 проголосовали 47,75% избирателей.

Голосование на выборах депутатов Госдумы в РФ проводилось 17, 18 и 19 сентября. В Орловской области всего состоялось 227 кампаний — в облсовет и органы местного самоуправления. В выборах всех уровней участвовали 6,6 тыс. кандидатов, в том числе девять кандидатов в депутаты Государственной думы, 397 кандидатов в депутаты регионального парламента и 4 257 кандидатов на выборах органов местного самоуправления.