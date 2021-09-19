Москва, 19 сентября, 2021, 18:03 — ИА Регнум. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила о том, что нарушения на выборах скрыть невозможно. Об этом она сообщила в Общественном штабе по наблюдению за выборами.

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«Можно нас ругать как угодно, но вот шестой год моих с коллегами усилий привел к тому, что система настолько прозрачна, что все тайное становится явным», — отметила председатель ЦИК.

Памфилова также подчеркнула, что те, кто считают иначе, пока не понимают этого и просто отстали от жизни.