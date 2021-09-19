Киев, , 18:00 — REGNUM Одну из батарей израильской системы «Железный купол» можно задействовать для обороны Мариуполя, заявил 19 сентября советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире телеканала «Дом».

Комплекс ПРО «Железный купол» Isna.ir

По его словам, такой план может быть реализован, если США всё-таки дадут Киеву эти системы.

«Не все сводится к Донбассу. Ещё неизвестно, где захочет их применить Министерство обороны и Вооружённые силы, если такие системы будут на вооружении», — заявил Арестович

По его утверждению, одна батарея «Железного купола» может прикрыть Мариуполь «с высокой надёжностью и перехватом 90% ракет противника».

«Командование решит, где и как их применять. Но я уверен, что если они будут поставлены, то минимум одна из этих батарей будет задействована где-нибудь на линии соприкосновения для прикрытия такого же города, как Мариуполь, например», — добавил он.

Справка ИА REGNUM: система ПРО «Железный купол» разработана в Израиле для нейтрализации ракетных обстрелов из сектора Газа. «Железный купол» эффективен только против ракет кустарного производства и не применяется больше ни одной страной мира.

Читайте ранее в этом сюжете: Завод удобрений в Одессе прекратил производство из-за дороговизны газа