Иваново, , 20:00 — REGNUM В Ивановской области закрылись все избирательные участки по данным на 20:00 19 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные облизбиркома.

Выборы Cikrf.ru

В настоящее время участковые комиссии приступили к подсчёту голосов. Отметим, явка, согласно последним опубликованным данным, на 15:00 19 сентября составила чуть больше 32%.

В Российской Федерации 17, 18 и 19 сентября проводились выборы депутатов Государственной думы РФ VIII созыва. В Ивановской области также проводились дополнительные выборы депутата городской думы городского округа Вичуга седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №1 и дополнительные выборы депутата городской думы городского округа Кинешма седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7.