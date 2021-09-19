Авторы «Венома 2» разработали для антагониста особую модель движений
Лос-Анджелес, США, 19 сентября, 2021, 17:57 — ИА Регнум. Режиссёр кинокомикса «Веном 2» Энди Серкис сказал, что создатели фильма разработали для Карнажа специальную модель движений. Об этом 19 сентября сообщает портал Screen Rant.
Кинематографист пояснил, что команда проекта сделала это для того, чтобы движения монстра отличались от движений Венома. Чтобы получить необходимый результат, она обратилась за консультациями к художникам и мастерам паркура.
Серкис сказал, что авторы картины хотели, чтобы физическая форма Карнажа получилась «извивающейся и злобной» и привнесла бы в фильм «совсем другую энергию», отличную от той, которая возникает в кадре, когда Веном двигается и сражается.
Напомним, премьера фильма «Веном 2» состоится в России 30 сентября 2021 года. Главные роли в картине исполнят Том Харди, Мишель Уильямс,Стивен Грэм,Наоми Харрис и Рейд Скотт. Клетуса Кэссиди (носителя злобного симбиота Карнажа) сыграетВуди Харрельсон.