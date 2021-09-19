Лос-Анджелес, США, 19 сентября, 2021, 17:57 — ИА Регнум. Режиссёр кинокомикса «Веном 2» Энди Серкис сказал, что создатели фильма разработали для Карнажа специальную модель движений. Об этом 19 сентября сообщает портал Screen Rant.

Цитата из к/ф «Веном». реж Рубен Флейшер. 2018. США Веном

Кинематографист пояснил, что команда проекта сделала это для того, чтобы движения монстра отличались от движений Венома. Чтобы получить необходимый результат, она обратилась за консультациями к художникам и мастерам паркура.

Серкис сказал, что авторы картины хотели, чтобы физическая форма Карнажа получилась «извивающейся и злобной» и привнесла бы в фильм «совсем другую энергию», отличную от той, которая возникает в кадре, когда Веном двигается и сражается.

Напомним, премьера фильма «Веном 2» состоится в России 30 сентября 2021 года. Главные роли в картине исполнят Том Харди, Мишель Уильямс,Стивен Грэм,Наоми Харрис и Рейд Скотт. Клетуса Кэссиди (носителя злобного симбиота Карнажа) сыграетВуди Харрельсон.