Краснодар, 19 сентября, 2021, 17:50 — ИА Регнум. Несколько сотрудников избирательных комиссий в Краснодарском крае госпитализированы за период голосования. Об этом журналистам 19 сентября сообщил руководитель избирательной комиссии края Алексей Черненко.

Наталья Хомутова Выборы

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«Под нагнетанием, под постоянным давлением, вызовом сотрудников полиции имеются уже случаи необоснованной критики, обзывания. Мы имеем нервные срывы», — цитируют Черненко РИА Новости.

В Краснодарском крае 17,18 и 19 сентября проходит более 80 избирательных кампаний. В выборах на 15:00 приняли участие более 55% избирателей.