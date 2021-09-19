Москва, , 17:49 — REGNUM Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова предложила проводить выборы в каникулярную неделю.

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«В школах в конце октября как раз каникулярная неделя есть, понятно, что не во всех. Но если где-то к единому знаменателю подумать, посмотреть учреждения, сделать каникулярную неделю, то можно было бы проводить без больших потерь. Это мое предложение», — сказала Памфилова в ходе посещения общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

Она обратила внимание на то, что перепись населения проводится в октябре, так как октябрь считается самым маломобильным месяцем.

Памфилова сообщила, что обсудит эту идею в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, выборы в России проходят три дня — с 17 по 19 сентября. В Госдуме неоднократно предлагали перенести голосование — например, на март.